TRUDEL, Yvonne



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Yvonne Trudel (appelée affectueusement Mamie) à l'Hôpital Jeffery Hale, le 26 décembre 2016, à l'âge de 98 ans. Épouse de feu en 1ères noces monsieur Raymond Couture et en 2èmes noces feu monsieur Robert Thibaudeau, fille de feu dame Délia Dubeau et de feu monsieur Charles Trudel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Lise Couture (Marcel Bélanger qu'elle aimait tant) et son fils Pierre Couture, ses petits-enfants: Sébastien et Barbara Thibaudeau, Chantale et Christian Morin, sa soeur Thérèse (feu Yvon Lebel), ses belles-soeurs: Annie Bousquet (feu Paul Trudel) et Gisèle Couture (feu Armand Gagnon); Michel Thibaudeau (Jesus Sanchez); Yves Tétreault (feu Geneviève Thibaudeau); sa nièce adorée Lucie Couture, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage de l'Hôpital Jeffery-Hale, autant les préposés(es), infirmiers(ères), et médecins, tous ont fait preuve d'un professionnalisme hors du commun. Nous avons été touchés par leur empathie et la qualité des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec 2601, chemin de la Canardière, Québec, Québec Téléphone : 418 663-5000 Courriel : fondation@institutsmq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.