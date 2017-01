FAUCHON, René



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 28 décembre 2016, à l'âge de 93 ans et 3 mois, est décédé M. René Fauchon, époux de feu Thérèse Rodrigue. Il demeurait à Sainte -Marie.Départ du funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie à 10 h15 pourLa famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Sainte-Marie, vendredi, le 6 janvier de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne (Gilles Bizier), Danielle, feu Claudette, feu Céline, Marc (Solange Carignan), Guylaine (Yves Boutin), Donald; ses petits-enfants : Anne, Nicolas, Marie-Hélène et feu Vincent Bizier; Mathieu Fauchon; Amélie et Louis Lamontagne; Éric et Michaël Fauchon, feu Charles Fauchon-Boutin et ses arrière-petits-enfants Gabriel et Laurence Bizier, Léonie et Olivier Campeau, Raphaël et Zacharie Fauchon, Alexandre Fauchon. Il était le frère de feu Joseph (Odélie Théberge), feu Antonin, feu Rose-Anna (feu Antonio Cayouette), feu Annette (feu Philibert Poulin), feu Gérard (feu Gertrude Carbonneau), feu Lorenzo (feu Marie Godbout), feu Alphonse (feu Yvonne Gourde), feu Léopold (feu Gertrude Lessard), feu Edmond (feu Fernande Rancourt), feu Jeanne (feu Napoléon Métivier). Il était le beau-frère de feu Maria (feu Ernest Rodrigue), feu Alice (feu Marcel Fortin), feu Philippe (Irène Chabot), feu Fernand (feu Yolande Dallaire), feu Albert-Aimé (feu Madeleine Veilleux), feu Monique (feu Armand Lessard), Louise (Arthur-Buies Bergeron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson du Québec (550, rue Sherbrooke ouest, Bureau 1080, Tour ouest, Montréal, Qc. H3A 1B9).