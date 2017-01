BOURGAULT, Monique



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 17 décembre 2016, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée madame Monique Bourgault, fille de feu madame Alma Beaudoin et de feu monsieur Barthélemy Bourgault. Elle était la conjointe de feu Rosaire Chabot et de feu Maurice Provencher. Elle demeurait à Québec.de 13h00 à 15h00.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique (André Meunier), Gaétan (Lucie Beaudet), Johanne et Denis; son beau-fils François Provencher; son frère Henri-Louis Bourgault (Aline Teasdale); ses petits-enfants: Vicki Brassard, Laurie Chabot (Mathieu Rioux), Marc-André Meunier, Jean-Luc Meunier, Anthony Provencher ainsi que son arrière-petit-fils adoré Samuel Brassard; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site web: www.fqc.qc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.