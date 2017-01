LAPOINTE, Jean-Paul



À sa résidence, entouré de l'amour des siens, s'est éteint paisiblement le 25 décembre 2016, à l'âge de 76 ans et 10 mois, monsieur Jean-Paul Lapointe époux de dame Monique Bilodeau et fils de feu François Lapointe et de feu Emma Duclos. Il demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse. La famille vous accueillera aude 10h à 12h45.et de là, au crématorium sous la direction de laIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Brigitte (Gaétan Pelletier), Jean-Luc (Sonia Labrecque), Caroline (Emmanuel Pouliot); ses petits-enfants adorés Louis, Félix et Maude Lapointe. Il était le frère de : feu Fernand (Gabrielle Labbé), feu Roger (Thérèse Tanguay), feu Anita (feu Ernest Godbout), feu Marie-Marthe (feu Jean-Guy Joly), feu Raymond (Jeannine Roy), feu Jacqueline (feu Fernand Vermette), feu Roland (Hélène Vermette), Rolande (Donald Godbout), feu Louise (Marcel Marceau), Fernande (Jean-Paul Bouffard). De la famille Bilodeau, il était le beau-frère de : Fernande (Joachim Dion), Céline, Laurette, Philippe (Yvette Gagnon), Maurice (Mérilda Martineau), Lucien (Fernande Martineau), Richard (Linda Garant), Maria (Denis Gagnon), Marguerite (Robert Malette), Johanne (Réal Prévost). Il laisse également dans le deuil ses filleules : Nadia Bouffard et Josianne Bilodeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis qu'il chérissait tant. La famille tient à remercier très sincèrement : Dr Jean Falardeau, l'équipe des soins palliatifs du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches plus particulièrement Isabelle Corriveau, Nancy Léveillée et Josée Plante pour tout les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire