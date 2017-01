ROUSSEAU, Henri



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 décembre 2016, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Henri Rousseau, époux de madame Denise Genest. Il demeurait à Québec, autrefois à Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Yvan (Stéphanie Beaulieu) et Lyne; ses petits-enfants : Alexandre Rousseau (Sabrina Descelles), Laurie-Ann Rousseau et Jérôme Pezolet (Marie-Pier Perreault); ses frères : feu Benjamin (Jeannine Lamontagne), feu Paul-Robert (Germaine Côté), Jacques (Marie-Berthe Drouin), Arthur (Irène Bélanger), feu Antoine (Aline Turgeon), Marcel (Marie Séguin) et feu Raymond; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Genest : Armande (feu Arthur Bergeron), Émile (Doris Roy), Pauline (feu Paul-Henri Perron), Louisette (feu Edouard Perron), André, Paul-Henri (feu Lise David), Gilles (Monique Breton), Françoise (Raymond Méthot), Richard (Denise Pageau), Laurent (France Courchesne), Denis (Michelle Dumont) et Lucien (Johanne David); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et au docteure Paquet pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Huntington du Québec (www.huntingtonqc.org) ou à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca). La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 6 janvier de 19h à 22h et le samedi 7 janvier à compter de 9h.