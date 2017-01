SERVAIS, France



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 31 décembre 2016, à l'âge de 54 ans, est décédée madame France Servais au terme d'un douloureux cancer qui a eu raison sur sa santé et ses efforts constants. Elle était l'épouse de Luc Jobin, fille de dame Monique Déry et de monsieur Gilles Servais. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au :le vendredi 6 janvier 2017 de 13 h 30 à 17 h et de 19 h à 21 h ainside 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée à une date ultérieure. France laisse dans le deuil son conjoint Luc Jobin, ses enfants Catherine et Édouard ainsi que leurs conjoints respectifs Francis Guy et Thi Ai Nguyen Luong, ses parents, son frère Claude (Line Lavigne), sa belle-mère Claire Cantin (feu Léo-Paul Jobin), ses belles-sœurs, feu Marie (André Cotte), Sylvie (Bruno Bouchard), Monique (François Gosselin), son beau-frère Yves (Marie-Claude Giguère et Claude Gendron) ainsi que les nombreux neveux et nièces de la famille Jobin. La famille tient à souligner l'empressement et le réconfort du personnel soignant du département des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu, ainsi que le soutient précieux des membres du Centre de jour de la Maison Michel Sarazin. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Gilles Kègle. Des formulaires seront disponibles sur place. (tél; 418-524-2626, site web : http://www.gilleskegle.org )