LAPOINTE, Eugène



Au CHSLD de St-Fabien-de-Panet, le 26 décembre 2016, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédé monsieur Eugène Lapointe, fils de feu Gabriel Lapointe et de feu Zérilla Brochu, époux de feu Lucille Jean. Il demeurait autrefois à Ste-Apolline-de-Patton, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h30.et de là, au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Ste-Apolline. Il laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : Lise (Hervé Desjardins), Raynald (Denise Nadeau), Conrad (Gaétane Tanguay), Gaétan (Pierrette Lamarre), Gaétane (Emilien Langevin), Réjean (Louise Desjardins), Michel, ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Joseph (feu Aline Proulx), feu Rose-Anna (feu Paul-Emile Ouellet), feu Rose-Aimée (feu Jean-Paul Proulx), feu Germaine (feu Joseph Tanguay), feu Marie (feu Noël Fauchon), feu Aimé (feu Thérèse Guénette, feu Hélène Raby), feu Marie-Rose (feu Léopold Tanguay, feu Philippe Therrien) et feu Fernand (Jeannine Guay). De la famille Jean, il était le beau-frère de : feu Rolland (feu Germaine Marois), feu Ernest (feu Madeleine Marois), feu André (feu Obéline Marois, feu Alfredine Beaulieu), feu Rita (feu Albert Belleau), feu Juliette (feu Eddy Marois, feu Marius Bédard), feu Yvonette (feu Léo Marois), feu Aimé, feu Yvette (feu Gérard Cloutier), Louisette (feu Oliva Bélanger). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de St-Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués, qui ont permis à notre père de vivre de bons moments avant son départ, ainsi que le personnel des Habitations du Button de St-Paul-de-Montminy. La direction des funérailles a été confiée à la