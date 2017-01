Avec la FF 91, Faraday veut révolutionner l’automobile

À la grande foire de l’électronique CES, pratiquement devenue un événement de lancement automobile, la nouvelle société Faraday Future est venue présentée sa toute première voiture haute technologie, la FF91. Après le discours d’usage sur la vision de l’entreprise, la première démonstration de la voiture fut d’exposer ses capacités de stationnement automatisé. Opération réussie quand un des responsables a laissé sa voiture FF91 à l’entrée du centre pour aller se garer seule dans un espace déterminé au hasard par le maire de la ville de Las Vegas.

Véritable débauche technologique

D’abord, les capacités de cette voiture électrique dépassent à peu près tout ce qui existe sur les routes et dans les planches à dessin de bien des constructeurs.

La batterie du partenaire LG Chem possède la plus haute densité de stockage, soit 130 kWh, c’est 30 kWh de plus qu’une Model S P100D. L’autonomie atteint 700 km selon les standards NEDC, 608 km selon ceux de l’EPA. Si la voiture est maintenue à la vitesse constante de 90 km/h, la FF 91 peut parcourir 785 km. La vitesse de recharge est impressionnante, l’équivalent de 800 km par heure. Faraday a même conçu un dispositif très compact pour la recharge à domicile en 240 V. Mais le calcul du temps de recharge est plutôt inhabituel : «de 50 % à la pleine capacité en moins de 4,5 h».

Évidemment, comme sa rivale directe Model X, la voiture de type VUS de luxe de Faraday est équipée d’une configuration multimoteur pour quatre roues motrices. Les roues arrière intègrent un couple vectoriel et de leur propre direction pour les manœuvres de stationnement comme pour les réactions de stabilité.

1050 ch de puissance

Pour la puissance, Faraday Future annonce rien de moins que 1050 ch ou 783 kW. Mais pas encore de chiffres sur le couple moteur qui doit être phénoménal sur ce type de voiture électrique ni sur sa vitesse de pointe ou son poids. Lancée en ligne droite, la FF 91 abat le 0-97 km/h en 2,39 s, un chrono plus rapide que les accélérations du VUS Bentley 600 ch, qu’une Ferrari 348 GTB ou les deux Tesla Model X et Model S.

À ce chrono, la FF 91 fait encaisser à ses occupants une accélération de 1,1 G. En d’autres mots, la voiture accélère plus vite que si vous tombiez en chute libre d’un avion.

Voiture communicante et intelligente

Les designers ont donné au style de la FF 91 le nom de UFO et après avoir regardé la présentation en direct au CES, c’est le cas!

En vous approchant, la voiture équipée d’un système de reconnaissance faciale qui remplace les clés vous reconnaît par des signaux lumineux et vous accueille. Les portières qui s’ouvrent automatiquement détectent la présence d’objets autour pour ne pas les heurter.

Truffée de diodes, la carrosserie intègre un éclairage servant à communiquer avec le monde extérieur. Des passants pourront voir si la voiture est en mode autonome par exemple. L’environnement intérieur n’est pas en reste puisqu’il interagit avec les souhaits et demandes des occupants. Vous regardez un programme télé dans votre salon, vous pourrez voir la suite dans votre voiture en roulant au bureau, promet Faraday.

Les sièges au nombre de quatre offrent un grand luxe : ergonomique de type zéro gravité, inclinables, ajustements multiples, massage, ventilation, chauffage ou refroidissement.

Au-dessus des têtes, le toit en verre (cristal liquide par dispersion de polymères) peut en tapant simplement sur celui-ci offrir instantanément une plus grande intimité en réduisant sa transparence.

Autonome

La FF 91 dispose d’un système Lidar 3D rétractable, composante complexe pour la conduite autonome, et qui fait partie d’un ensemble de 10 caméras haute définition, de 13 radars à courte et longue portée et de 12 capteurs ultrasons. Bien entendu, elle se gare toute seule et vous attend au moment du départ.

Mais dans le second exercice de la présentation en direct, la FF 91 a refusé d’aller se garer quand le PDG de la société et partenaire LeEco, M. Yueting Jia, en est sorti. Et le discours de ce dernier ressemblait davantage au mandarin qu’à l’anglais.

À partir du milieu de l’inauguration, on sentait une certaine nervosité bien palpable.

Aucune information sur le prix de q FF 91 qui doit être à la hauteur de la quincaillerie embarquée. Pour les intéressés, Faraday accepte dès maintenant les réservations sur son site Web et promet le début des livraisons en 2018.

