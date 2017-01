GAGNÉ, Johanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 décembre 2016, à l'aube de ses 52 ans, est décédée Johanne Gagné, fille de Colette Fleury et de feu Raynald Gagné. Elle demeurait à Beaumont.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, ses filles : Julie-Anne, Camille, Eve-Marie et Léa; son fiancé Jean-Marie Lemay qui l'a soutenue tout au long de sa maladie et sa fille Anne-Marie (Eric Roussy) de même que leur fils Thomas; ses frères : Jean-Marie, Serge (Nancy Marquis), Steve (Nathalie Landry); le père de ses enfants : Sylvain Gagné; ses neveux et nièces, plusieurs cousins, cousines, oncles et tantes et ami(e)s, ainsi que ses collègues de travail de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 7 janvier 2017 de 9h30 à 13h30.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'École Marcelle-Mallet, téléphone : 418-833-7691, site web : www.emm.qc.ca.