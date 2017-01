NADEAU, Alice Shink



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 décembre 2016, à l'âge de 95 ans et 10 mois est décédée Madame Alice Shink, fille de feu Omer Shink et de feu Marie Labbé, épouse de feu Wilfrid Nadeau. Elle résidait à Armagh, Bellechasse. La famille vous accueillera aujeudi le 5 janvier 2017 de 19h à 21h30. vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Jeannine Godbout), feu Léopold (feu Thérèse Godbout), Yolande (Clément Mercier), feu Thérèse, Diane (Raymond Cantin), Line, Roland, Gilles (Louiselle Drouin), Nicole (Pierre Rémillard), Annette (Gino Langlois), feu Guylaine (Serge Allaire). Outre ses enfants, elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Maria (feu Georges Mercier), feu Marie-Anne (feu Adalbert Poliquin), feu Alphonse (feu Annette Caron), feu Bernadette (feu Patrick Labrecque), Albert (Bella Godbout), Rose-Anne (feu Jean-Charles Labrecque), Jeannette (feu Gérard Corriveau, Eugène Gosselin), Irène (feu Nérée Corriveau), feu Clément (Ghyslaine Roy), Rosaire (Rose Cyr), feu Florian (feu Huguette Roy). De la famille Nadeau, elle était la belle-sœur de : feu Marie-Anne (feu Alfred Morrisson, feu Isidore Therrien), feu Eugène (feu Aurore Duchesneau), feu Arthur (feu Olivette Jean), feu Joseph (feu Lucia Labrecque), feu Clarina (feu Adélard Laliberté), feu Georges (feu Marie-Louise Corriveau), feu Léontine (feu Philippe Corriveau), feu Donalda (feu Yvan Bolduc), Marie-Louise (feu Albert Dutil), Rita (feu Roland Breton), feu Ida et feu Lionel. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique d'Armagh, 80, rue Principale Armagh (Québec) G0R 1A0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire