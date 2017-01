LECLERC, Jacques



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 décembre 2016, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jacques Leclerc, époux de madame Louise Drolet, il était le fils de feu madame Marie-Paule Rood et de feu monsieur Rolland Leclerc. Il demeurait à Québec.de 11h30 à 14h30.. La mise en niche des cendres suivra au cimetière Saint-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick (Pénélope Poirier); ses petits-enfants: Maxim, Laurianne, Raphaël, Jany et Isabelle; ses frères et soeurs: Jean-Yves (Micheline), Gilles (Colette), Pierre (Lyne), Marc (Johanne) et Suzanne (Hugues); ses belles-sœurs et son beau-frère: feu Diane, Lucie (Claude), Yves (Line),Colette (Yvan), Sylvie (Rémi) et Chantal; ainsi que cousins, cousines, oncles, tantes, neveux, nièces et ami(e)s. Merci au personnel infirmier de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Téléphone: 1 888 939-3333. Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.