FOURNIER, Sébastien



Le 1er janvier 2017, à l'âge de 43 ans, est décédé Sébastien Fournier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Il laisse dans le deuil sa conjointe Caroline Talbot, ses fils Derek et Yan; ses parents: Denis Fournier et Françoise Dufour; sa soeur et son frère: Nathalie (Dave Gauthier) et Christian (Isabelle Gauthier); sa belle-mère Rose-Hélène Larochelle (feu Guy Talbot, Conrad Cadrin); ses belles-soeurs et son beau-frère: André Talbot, Nathalie Talbot (Gilles Turgeon) et Isabelle Talbot; ses neveux et ses nièces: Lili-Rose Gauthier, Nathan Fournier, Logan Fournier, Victoria Fournier, Corinne Couture et Nicolas Couture; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont épaulés dans ces moments douloureux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec (www.cpsquebec.ca). La famille vous accueillera aule vendredi 6 janvier de 19h à 22h età compter de 8h.