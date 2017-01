MOREAU, Nicole Normand



À sa résidence, Québec, le 24 décembre 2016, à l'âge de 70 ans 8 mois, est décédée dame Nicole Moreau, conjointe de monsieur Henri Normand. Née à Québec, le 5 avril 1946, madame était la fille de feu dame Lorraine Lamothe et de feu monsieur René Moreau. Madame demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Moreau laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé et dévoué Henri Normand; ses enfants: Chantal Normand (Yvon Roberge), Patrick Normand (Cynthia Donahue), Mélanie Normand; ses petits-enfants: Alexia, Valérie, Samuel, Olivia, Emy; son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Pierre Moreau (Charlotte Robitaille), Lise Moreau (Normand Bourassa), Micheline Moreau (Jacques Lemieux), Carole Moreau; de la famille Normand: Louis (Jaqueline Laplante), Nicole (Roger Trottier), Clément (Yvette Bernard), Jacques (Réal Gouin), Cécile (Henri Essiandre), Raymond (Nicole Maillot) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie toute l'équipe de soins à domicile du CLSC Orléans et le personnel du service d'inhalothérapie de l'hôpital Laval pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec Tél. : 1-888-768-6669 www.pq.poumon.ca. Les gunérailles sont sous la direction de