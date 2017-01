TREMBLAY, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 décembre 2016, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédé monsieur Benoit Tremblay, époux de madame Edna Comeau, fils de feu madame Rose Moreau et de feu monsieur Nil Tremblay. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sylvie-Anne (Richard Bilodeau), son fils Philippe; sa petite-fille : Emmanuelle Tremblay (Pascal Faucher); son arrière-petit-fils : Benoit Antoine Faucher; ses sœurs : Charlotte, Aurore; son frère Denis (Marie Parent); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Comeau; de même que Mélissa Laplante-Bilodeau (Stéphane Cloutier) et Jules Cloutier, Valérie Laplante-Bilodeau; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Mont-Marie.