SIMARD, Robert



À la maison Michel-Sarrazin, accompagné de ses deux enfants, le 31 décembre 2016, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Robert Simard, fils de feu madame Bernadette Bélanger et de feu monsieur Ernest Simard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses deux enfants : Véronique Simard (Daniel Marcotte), François Simard; la mère de ses enfants Jocelyne Lambert; ses frères et sa sœur : Roland (feu Claudette Doyre), René et Denise; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Il est allé rejoindre outre ses parents; ses frères : Fernand (Michèle Laine), Albert et Lucien. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h30.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Nous remercions tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin de s'être occupé de Robert avec le plus grands des respects. Merci à tous ceux qui l'ont supporté dans la maladie. Un remerciement à toute l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.