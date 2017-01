LACOMBE, Huguette Beaulieu



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 décembre 2016, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Huguette Beaulieu, fille de feu monsieur Laurier Beaulieu et de feu dame Jacqueline Simard. Elle était l'épouse de monsieur Émile Lacombe. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Émile, ses enfants: Carl (Caroline Larose), Nancy (Benoit Canac-Marquis); ses petits-enfants: Tricia Larose, Sabrina Larose, Cassandra Smienk, Bianca Smienk, Vanessa Smienk et leur père Raymond Smienk; son frère: Jacques Beaulieu (Francine Tremblay); sa belle-mère: Elsie Greenwood; sa nièce: Pascale Beaulieu ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du département de l'Oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél : 418-683-8666.