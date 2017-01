GROS-LOUIS, Claude



Au Centre d'Hébergement Chauveau, le 19 décembre 2016, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Claude Gros-Louis, époux de feu Lucille Turgeon, fils de feu Augustine Bédard et de feu Georges-Nicolas Gros-Louis. Il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances à compter de 9h30,Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Wendake sous la direction de laIl laisse dans le deuil ses enfants: France (Mario Lefebvre) et Sylvain (Sylvie Gros-Louis); son petit-fils: Eric Parent (Jenny Fillion); ses arrière-petits-enfants: Joshua, Olivia, Brendan; sa soeur et ses frères: Gisèle, Jean-Marc (Lise Martel), feu Georges-Albert et feu Guy; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement Chauveau pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Centre de santé Haute-Saint-Charles/Jacques-Cartier, 11999 rue de l'Hôpital, Québec (Québec) G2A 2T7, tél.: 418 842-3651, poste 7193, Site internet: www.fondationhautestcharles.comDes formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.