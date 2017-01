C'est l'hécatombe chez le Canadien!

Pendant que les Canadiens triomphaient des Suédois pour passer en grande finale du championnat mondial junior au Centre Bell, le Canadien poursuivait son très bon voyage à Dallas.

L’équipe de Michel Therrien continue d’amasser de précieux points au classement, luttant contre vents et marées. On parle d'une récolte de huit points sur une possibilité de 12 depuis que le CH a quitté son domicile.

C’est fort impressionnant lorsqu’on pense aux soldats qui tombent au combat les uns après les autres. Il n’est plus exagéré de parler d’une hécatombe.

Déjà privé des services d’Alex Galchenyuk, d’Andrei Markov, d’Andrew Shaw, de David Desharnais et de Greg Pateryn, voilà que le Canadien a vu Paul Byron et Brendan Gallagher se blesser au cours de cette victoire de 4 à 3 arrachée aux Stars, avec Al Montoya devant le filet.

C’est le cinquième match d’affilée où le Canadien doit se battre jusqu’en prolongation et le deuxième soir de suite où Max Pacioretty joue les héros. Il a d’ailleurs établi un record d’équipe avec huit buts inscrits en prolongation depuis le début de sa carrière.

Le capitaine, que certains amateurs n’apprécient toujours pas, a marqué 13 buts lors des 17 derniers matchs, soit dit en passant.

Ces satanés coups à la tête

Byron, la bougie d’allumage du club cette saison avec son étonnante production de 23 points, dont 12 buts, a encaissé une très sévère mise en échec à la tête en première période, gracieuseté de Patrick Sharp, et tout laisse croire qu’il a subi une commotion cérébrale.

Byron bataillait pour la possession de la rondelle et il avait la tête basse lorsque l’attaquant des Stars a choisi de le frapper solidement alors que Ti-Paul se retrouvait dans une position vulnérable. Aucune pénalité n’a été décernée. Il faudra voir pendant combien de temps Byron devra s’absenter. Ça peut être très long, soigner une commotion, comme on le voit dans le cas de Shaw.

Pour ce qui est de Gallagher, qui jouait du meilleur hockey depuis quelques matchs, il a reçu un puissant tir de Shea Weber sur la main gauche en troisième période. Il avait été forcé de rater pratiquement la moitié des matchs de l’équipe l’an dernier en raison d’une fracture à cette même main. Ça augure très mal.

Le Canadien devra puiser une autre fois de plus dans ses ressources. Il y a des joueurs qui en donnent plus que prévu, comme Phillip Danault qui a disputé un autre fort match à Dallas. Mais à un moment donné, le Tricolore frappera un mur.