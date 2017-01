Cocktail de précipitations sur le Québec

MONTRÉAL – L’avertissement de pluie verglaçante en vigueur dans la région de Montréal devrait se poursuivre quelques heures mardi soir avant de se changer en neige, prévoit Environnement Canada.

Plusieurs secteurs du Québec ont reçu de la pluie verglaçante ainsi que de la neige mardi. À Montréal, Laval et Longueuil, outre la pluie verglaçante, des accumulations de 2 à 4 cm de neige sont prévues, tout comme des vents de 30 km/h d’ici mercredi matin.

Dans les Laurentides, les météorologues prévoient d’ici mercredi une accumulation de 15 à 25 cm de neige qui pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits.

À Gatineau, la situation sera similaire puisqu’on s’attend à une accumulation de neige de 10 à 15 cm. En revanche, de la pluie verglaçante mêlée de neige se changeant en neige est prévue mardi soir.

Un temps plus calme et des températures plus froides ne devraient revenir qu’à partir de jeudi.

Les vents aussi vont s’installer de mardi à mercredi, soufflant parfois jusqu’à 80 km/h dans l’est de la province.

Les régions de Québec et du Saguenay Lac-Saint-Jean, où les températures sont plus froides, ont été épargnées par le verglas. Elles ont reçu tout de même une bordée de neige qui doit atteindre une vingtaine de centimètres. La Mauricie devrait aussi voir tomber entre 25 et 30 cm dans les deux jours à venir.

Environnement Canada a émis des alertes de veille de tempête hivernale pour mardi et mercredi sur la Gaspésie.

«L'effet combiné des grosses vagues et de l'onde de tempête pourrait causer des dommages le long de la côte. De l'érosion côtière est possible dans les zones à risque. On recommande aux personnes près de la côte de suivre de près la situation», selon Environnement Canada.

