DUCHESNEAU, Guy



À l'Hôpital régional de Portneuf, St-Raymond, le 25 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Guy Duchesneau, époux de madame Louise Lavallée. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances, à partir de 9 h 30,sous la direction duMonsieur Duchesneau laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Claire (Claude Hivon), Monique (Marc Cochrane), Jean (Marie-Eve Turcotte); ses petits-enfants : Simon-Pierre (Andrée-Anne Leduc), Tommy (Jessie Lehouillier), feu Dominic; Philippe (Martyne Labbé), Emilie (Nicolas Genois); Alexandre (Sabrina Desjardins), Félix, Maxime, Roxanne et Xavier; ses arrière-petits-enfants : Léa, Théo, Laurence, Liliane; Daphnée et Elodie; son frère, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs : Gilles (Lorraine Dumoulin), Marie-Berthe (feu Lionel Lefebvre); Paul Lavallée (Jeannine Daigle) plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines particulièrement Micheline Lavallée et plusieurs ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf, St-Raymond pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. ou en ligne au www.fsssp.ca