LÉVESQUE LAVOIE

Colombe Thériault



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 2 janvier 2017, est décédée à l'âge de 87 ans et 8 mois Mme Colombe Thériault, épouse de feu M. René Lévesque et en secondes noces de feu M. Florent Lavoie; fille de feu Mme Éva Michaud et de feu M. Albert Thériault. Elle demeurait à la résidence Pierrette-Ouellet de Mont-Carmel, autrefois à Saint-Bruno de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 6 janvier de 19 h à 22 h et le samedi 7 janvier de 10 h à 13 h 40.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jovette (Patrick Dubé), Murielle (Gilles Beaulieu), Renald (Fernande Tanguay), Renée (Gérald Simoneau), Guylaine (Gilbert Lavoie); ses petits-enfants : Stéphane, Mélissa, Christine, Caroline, Frédéric, Maude, Marie-Danielle, Jean-Philippe, Stéphanie, Jean-Sébastien, Josianne, Sophie; ses arrière-petits-enfants : Angélica, Noah, Lili-Anne, Alexandre, Olivier, Nathan, Maxime, Nathan, William. Elle était la soeur de : feu Colette (feu Gérard Langelier), feu Gilles, feu Josette (Guy Cloutier), feu Ghyslaine, feu Huguette (feu Lionel Laplante). Sont aussi attristés par son départ les enfants de M. Florent Lavoie; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Thériault, Lévesque et Lavoie ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux propriétaires et au personnel de la résidence Pierrette-Ouellet, au personnel soignant de l'hôpital Notre Dame-de-Fatima ainsi qu'au Dr Mario Lebel pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la