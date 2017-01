MORIN, Rita Grenier



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 14 décembre 2016, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Rita Grenier, épouse de feu monsieur Jean-Rock Morin, fille de feu madame Emma Element et de feu monsieur Clair Grenier. Elle demeurait à Québec, autrefois de Newport, Gaspésie.Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Suzanne Bérubé), Pierre (Isabelle Plante); son petit-fils Thomas; ses sœurs et ses frères : Desneiges (feu Raymond Méthot), Adrienne (feu Jean-Marie Cyr), Clermont (Camilia Albert) et Régis; son filleul Paul-André Méthot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Elle est allée rejoindre outre ses parents : ses soeurs et son frère : Adrien (Ida Grenier), Lorette (Fernand Doiron), Eulalie (Armand Cyr), Angéline (Aimé Montmagny).où la famille recevra les condoléances à la sacristie une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 heures. Toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit du personnel du Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes pour les soins très affectueux et professionnels dispensés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Hébergement St-Jean-Eude, 6000, 3e Av. Ouest, Québec, G1H 7J5, téléphone : 418-627-1124 poste 1241, site web : www.chsje.qc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.Pour renseignements :