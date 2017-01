Des bières de résolution

À l’aube d’une nouvelle année, on se fixe souvent de nouveaux objectifs. Boire moins, boire mieux peut en être un. Si ce que l’on souhaite surveiller est sa consommation de calories, réduire la consommation d’alcool est une bonne voie. Réduire carrément la quantité d’alcool est la solution la plus facile et radicale, mais il existe désormais de nombreuses bières plus légères en alcool et en sucre, sans toutefois être chiches de saveurs, qui permettent de faire un premier pas sans trop de douleur.

4 bières plus faibles que la moyenne en calories

Gose IPA, 3,8 % Photo courtoisie

Pit Caribou, à L’Anse-à-Beaufils

Le nez: Fruits tropicaux, citron, blé

En bouche: Fruitée et légère, acidulée et un brin salée

Pourquoi c’est bon: Fruitée et légère, voilà une bière bien parfumée, mais à l’amertume minimale­­.

Bitter, 3,8 % Photo courtoisie Riverbend, à Alma Le nez: Caramel, houblons feuillus En bouche: Céréales­­ grillées, amertume ­équilibrante Pourquoi c’est bon: Facile à boire­­ à grandes gorgées­­, mais déployant­­ un bel éventail de saveurs de céréales caramélisées.

Libertine, 4 % Photo courtoisie

La Voie Maltée, à Chicoutimi

Le nez: Mie de pain, pointes miellées­­

En bouche: Effervescence engageante, mince, légère­­ amertume herbacée

Pourquoi c’est bon: Une bière ­légère, sympathique, pas trop ­déroutante, mais présentant de belles saveurs de céréales et une fine ­amertume.