Donald Trump fait la paix avec Ford

Après avoir tenu des propos très durs envers Ford durant sa campagne électorale, le Président américain élu Donald Trump semble être redevenu en bons termes avec le constructeur de Dearborn.

Sur Twitter, Trump a pris la peine de remercier Ford pour avoir pris la décision d’annuler la construction d’une nouvelle usine au Mexique pour investir 700 M$ US dans son établissement de Flat Rock, au Michigan.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow