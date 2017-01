MILLER, Jacqueline Larochelle



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 28 décembre 2016, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée madame Jacqueline Larochelle, épouse de feu monsieur Charles-Henri Miller, fille de feu madame Elisa Ouellet et de feu monsieur Louis Larochelle. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Andrée (Pierre Raymond) ; ses petits-enfants : Pier-Thomas (Anne St-Cerny) et Mathilde Miller-Ferri; son fils Richard (Sylvie Turgeon et ses enfants : Philippe et Julie Garneau (Denis Turcotte), ses petits-enfants : Camille et William) ; sa sœur Jeannine (René Pageot) ; son frère feu Philippe (Lucienne Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Miller : Marie-Paule (feu Roger Hamel), Robert (feu Georgette Laverdière), Gisèle (feu Sarto Poulin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents; ses frères et sœurs: Marie-Rose (Alphonse Carrier), Lucienne (Victor Martel), Lucien (Marie-Ange Rhéaume), Roméo, Roger, Blaise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Miller : Yvette (Henri-Charles Leduc).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 heures. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit du personnel du Centre d'Hébergement Charlesbourg du département des soins palliatifs pour les soins très attentionnés dispensés à notre mère ainsi qu'un remerciement spécial au personnel de l'équipe de soins palliatifs du soutien à domicile de Charlesbourg qui a chaleureusement accompagné notre mère. Vos ttémoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (département des soins palliatifs) 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec Téléphone : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.