CHAMBERLAND, Josée



À Trois-Rivières, le 8 décembre 2016, à l'âge de 48 ans et 9 mois, est décédée Madame Josée Chamberland, fille de Madame Ghislaine Roy et de Monsieur Claude Chamberland. Elle demeurait à Plessisville.le vendredi 6 janvier 2017 en soirée de 19h à 22h.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Tania Chamberland Garcia et Léane Chamberland Duchaine, son conjoint Martin Labrecque, sa mère Ghislaine Roy, son père Claude Chamberland, son frère Alain Chamberland, sa belle-sœur Ursula Brescia, sa nièce Mariane Chamberland, son neveu Antoine Chamberland, sa sœur de cœur Marie-Claude Boily, sa filleule Jenifer Boily-Neves; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hema-Québec, 1070, avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec (Québec) G1V 5C3, fondation@hema-québec.qc.ca Tel : 1 888-666-4362, poste 372, Télécopieur 418 780-2091 . Des formulaires seront disponibles sur place.