Écoutez Emma Watson interpréter une chanson de la Belle et la Bête

Emma Watson interprètera Belle dans le film La Belle et la Bête dont la sortie est prévue pour le 17 mars.

D’après la bande-annonce, le film s’annonce pour être un grand succès et respecter le classique original de Disney.

Les chansons qui étaient à l’origine dans la version animée seront donc reproduites dans l’édition 2017.

Sur la page Facebook de Disney, un avant-goût de ce que donnera Emma Watson au chant a été publié et le résultat est tout à fait remarquable. Vous pouvez l’entendre ici interpréter la chanson Something There:

La jeune actrice est décidément dotée de plusieurs talents.

Nous avons bien hâte d’en voir plus!