Pierre Beaudet



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le jeudi 22 décembre 2016, à l'âge de 75 ans, est décédé entouré de l'amour de ses proches, M. Pierre Beaudet, avocat à l'ANCAI, fils de feu Monette Hébert et de feu l'honorable juge Raymond Beaudet. Il était domicilié à Québec.Pierre laisse dans le deuil sa conjointe Pauline Golaneck; ses deux fils Jean et Philippe Beaudet; les enfants de sa conjointe (Nadia et John Seraiocco); la mère de Jean, Lucie Beaulieu et ses enfants: Simon (Josianne) et Kareen Harvey; la mère de Philippe, Claudette Desroches.Il laisse également dans le deuil son frère Louis Beaudet, sa sœur Raymonde et ses enfants (Caroline, Marc-Olivier, Frédéric Godbout); sa tante Rita Hébert; les membres de la famille Golaneck : Denise, Suzanne, Hélène, Michel (Barbara), Garry (Annie); de nombreux ami(e)s, ses collègues, ainsi que la grande famille de l'ANCAI.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017, à compter de 9 h, au Complexe funéraireLa famille tient à remercier tout le personnel du département de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.Pendant 42 ans, il a été un ardent défenseur des droits des camionneurs artisans. Il représentait pour ainsi dire la mémoire de l'ANCAI. En effet, aucune autre personne ne peut se vanter d'avoir été mêlée de si près aux discussions de l'ANCAI.Doté d'une mémoire prodigieuse, il se souvenait des dates et des personnes associées à tous les faits marquants de l'histoire de l'ANCAI. Il aura été jusqu'à son dernier souffle un acteur important dans le dossier actuel du renouvellement de l'encadrement du courtage en services de camionnage en vrac. La perte de son expertise laissera un grand vide à l'ANCAI. Tout le personnel de l'ANCAI et le conseil d'administration se joignent aux 5 000 membres pour souhaiter les plus sincères condoléances à toute sa famille et ses proches.Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation pour la recherche dans le traitement des maladies rénales au CHU de Québec.