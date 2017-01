Elle retrouve une colonie d’insectes dans sa barre Clif

Une femme de Québec a fait une découverte répugnante en croquant dans une barre énergétique mercredi matin.

Marie-Soleil Lavallée a en effet découvert une quinzaine d’insectes vivants dans l’emballage de sa barre Clif.

«J’achète mes boîtes chez Costco, j’en mange tout le temps. Ce matin, j’ai pris l’avant-dernière barre de la boîte et j’ai vu qu’il y avait une bibitte sur la table. Je croyais que c’était seulement un insecte du bureau, alors je l’ai tassé. Sans me méfier, j’ai pris une bouchée et il avait des bibittes qui sont sorties du sachet. Il y en avait plein!», a-t-elle raconté au Journaldequebec.com.

La jeune femme de 22 ans s’explique mal comment des insectes ont pu survivre en si grande quantité dans un emballage hermétique.

«Même si la barre tendre était expirée, ce qui n’était pas le cas, d’habitude c’est juste un peu plus sec. Il n’y a pas quinze bibittes qui vivent dedans! J’ai regardé dans le fond de l’emballage et il y avait des petits vers blancs. Elles se sont reproduites, je pense. En plus, la barre avait un goût bizarre. J’ai recraché ma bouchée sur mon bureau. Je me suis rincé la bouche comme il faut. Je ne pense pas en avoir avalé, mais quand même j’ai mal au coeur», dit-elle encore dégoûtée.

Pas un cas exceptionnel

«Ce n’est pas quelque chose qui arrive souvent au Québec, mais ça arrive. On demande aux gens de conserver les aliments avec les insectes si possible et de les congeler dans un sac Ziploc», explique le relationniste du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Yohan Dallaire-Boily.

Ainsi, des analyses peuvent être effectuées par le MAPAQ ou encore l’Agence canadienne d'inspection des aliments.

La compagnie s’excuse

Contacté par le journaldequebec.com, le fabricant Clif Bar & Company s’est «excusé pour tout inconvénient».

À la lumière des photos envoyées à l’entreprise, cette dernière croit que les insectes retrouvés sont des Pyrales indiennes des fruits secs. «Bien qu’elles ne soient vraiment pas appétissantes et troublantes à trouver, elles ne sont pas nocives à ingérer», a indiqué la responsable des communications internationales, Serena Ingre.

Elle soulève que ce type d’insecte est attiré par les céréales, les fruits secs ainsi que le chocolat et qu’il cherche des sources de nourriture lorsqu’il est prêt à pondre ses oeufs.

Selon Mme Ingre, les pyrales indiennes des fruits secs peuvent «s’introduire dans les emballages scellés par les pores microscopiques ou encore en mordant l'emballage. Cela peut se produire à n'importe quel point de la chaîne de distribution».

La compagnie se dit certaine que l’infestation n’a pas eu lieu dans ses boulangeries puisque ces insectes seraient «très sensibles aux températures extrêmes et qu’ils ne pourraient survivre au processus de cuisson». De plus, Mme Ingre a fait savoir que l’entreprise a aussi recours à des techniques antiparasitaires afin de lutter contre ce type d’insecte, répandu aux États-Unis.

Cliff Bar & Company a offert à Mme Lavallée de lui envoyer de nouvelles barres afin de la dédommager.

Costco a aussi offert de rembourser la boîte qui contenait la barre infestée.