POIRIER, Danièle Gilbert



Subitement à Québec, le 27 décembre 2016, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Danièle Poirier, B. Sc. biochimie, M. Sc. environnement, travaillant à titre de coordonnatrice au centre de recherche du CHU de Québec pour l'axe oncologie. Elle était l'épouse de monsieur Guy Poirier et la fille de feu Raymond Gilbert et de feu Rose-Aimée Caron. Elle demeurait à Québec.de 12 h 30 à 14 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Geneviève Poirier (Samuel Legault-Mercier), François Poirier (Hoang Nguyen); ses petites-filles : Félicia et Lili-Rose Legault-Poirier; ses frères : Claude Gilbert (Lyne Lelièvre), Louis Gilbert; ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues. La famille tient à remercier le personnel des urgences du CHUL et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 2160, Cyrille-Duquet, bur. 200, Québec (Qc) G1N 2G3, Tél. : 418-683-2323.