O'MALLEY, Arthur



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 décembre 2016, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédé monsieur Arthur O'Malley, époux de feu madame Colette Breton, fils de feu madame Lucienne Samson et de feu monsieur Edouard O'Malley. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Diane Monette), feu Diane, Ginette (Mike Descarie), Johanne (Bruno Pouliot); ses petits-enfants: Kate O'Malley (Dany Pigeon), Steve Descarie (Julie Descarie), Susy O'Malley, Nadia Elzinga (Greg Elzinga); ses arrière-petits-enfants: Austin Elzinga, Lukas Elzinga, Arthur Pigeon, Henri Pigeon; son frère Serge (Denise Gagnon); ses neveux et nièces: Céline O'Malley, Pierre O'Malley, Carole O'Malley, Katheleen O'Malley (Jean-Yan Boissonneault), Nicolas et Meagan; ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre outre ses parents, ses frères et sa soeur: Georges (Léonie Dorval), Flory (Paul Turgeon), Robert (Jeannine Gagné).de 9h30 à 11h30.. L'inhumation des cendres se fera par la suite au Mausolée du cimetière Mont-Marie. Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel du CLSC de Lévis et le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Merci de vos bons soins, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone: 418 835-7188 Courriel: info@fhdl.ca Site web: www.fhdl.ca Des formulaires seront disponibles sur place.