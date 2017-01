Gros vide à combler

À écouter David Poile parler de Shea Weber, c’est à se demander pourquoi il s’est départi de ses services. Non, mais pensez-y un peu. Combien de fois ­entend-on un directeur général déclarer au sujet d’un joueur qu’il a échangé que celui-ci manque à son équipe? ­Comment peut-on expliquer l’attachement que Poile porte encore à l’ancien capitaine de son équipe?

Directeur général des Predators ­depuis leurs tout débuts, Poile l’a vu grandir comme joueur et comme homme.

Elle est égarée sans son ancien chef de file et elle éprouve du mal à ­trouver sa nouvelle identité.

P.K. Subban n’est nullement en cause, comme aucun de ses coéquipiers.

L’arrivée de Weber chez le Canadien s’est faite en douceur. C’est imputable au fait que l’équipe était celle de Carey Price avant sa venue, qu’elle l’est encore et qu’elle le sera aussi longtemps que sa carrière le gardera à Montréal.

Par contre, Price et Weber ont été tirés dans le même moule. Ils sont des meneurs silencieux. Ils ne disent pas grand-chose aux médias. Ils s’expriment sur la patinoire et leurs coéquipiers en prennent bonne note.

Ce n’est pas un secret que les dirigeants et les joueurs du Tricolore n’entretenaient pas le même genre de relation avec Subban que celle qui existait entre les membres de l’organisation des Predators et Weber.

La relation entre Bergevin et ­Subban en était une d’affaires ­strictement.

De son côté, Poile affirme et répète tout aimer de Subban. Il ne cache pas l’avoir acquis en plus pour ses talents de vendeur. P.K. contribue déjà à rehausser l’image des Predators à ­Nashville.

Pour le moment, un peu par la force des choses, le Canadien a l’avantage dans l’échange. Mais on sait tous qu’une transaction ne s’évalue pas sur une période de trois mois.

Les deux équipes pourraient y trouver leur compte, comme on le dit généralement à l’annonce d’un échange impliquant des joueurs réputés.

Mais rien ne dit que la 25e du ­Canadien se fera avec Weber dans la formation et que les Predators savoureront leur première avec Subban dans leurs rangs.

Quand on dit que ce trophée est le plus difficile à remporter, rappelons-nous que Wayne Gretzky ne l’a jamais plus gagné après avoir été échangé par les Oilers d’Edmonton.