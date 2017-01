Jordan Greenway, un homme parmi les enfants

TORONTO - À première vue, la formation des États-Unis au Championnat mondial de hockey junior ne comporte aucune anomalie. Mais quand les joueurs du pays de l’Oncle Sam foulent la glace, ça saute aux yeux.

L’attaquant américain Jordan Greenway est âgé de 19 ans. Jusque-là, rien d’anormal. Mais sous la colonne «Grandeur» et «Poids», ses informations se lisent comme suit: 6 pi et 6 po et 230 lb.

Chez les moins de 20 ans, le contraste est frappant.

«J’ai toujours été plus grand que les autres, a expliqué Greenway, auteur du but de la victoire contre les Suisses, lundi. Mes deux parents sont très grands. Mon père mesure 6 pi et 4 po et ma mère fait tout près de 6 pi. Mon petit frère James mesure également 6 pi et 4 po.»

Du hockey en bas âge

Greenway a vu le jour dans la ville de Canton, dans l’État de New York. Une bourgade de 11 000 âmes tout au plus.

«D’où je proviens, il y a des patinoires à tous les coins de rue ou presque, a reconnu celui qui joue pour l’Université de Boston, dans la NCAA. C’est normal pour les jeunes de mon quartier de jouer au hockey. Je porte des patins depuis que je suis tout petit. Je n’ai jamais même pensé essayer un autre sport.»

Avec une charpente comme la sienne, a-t-il déjà essayé des sports comme le football ou le basketball?

«Non, je n’ai jamais été intéressé par ces deux sports. En fait, je suis vraiment mauvais au basketball. J’ai beaucoup de difficulté avec le panneau.»

Comme Wayne Simmonds

Choix de troisième tour des Maple Leafs de Toronto en 2015, Greenway connaît bien l’espoir du Canadien de Montréal Michael McCarron, qui provient d’un moule similaire.

«Nous sommes tous deux issus du programme national de développement des États-Unis, a indiqué Greenway. Mais je n’ai jamais joué avec lui. Je sais qu’il utilise bien son physique sur la patinoire. Il y a plusieurs similarités dans nos styles de jeu.»

«J’aime me comparer à Wayne Simmonds, a-t-il poursuivi. Il fait mal à l’adversaire en fond de territoire, il n’a pas peur d’aller dans le trafic et de distribuer des coups d’épaules.»