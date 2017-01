La constance de Jamie Benn

«Je laisse ça à Dak Prescott, Ezekiel ­Elliott et Dez Bryant (trois joueurs étoiles des Cowboys), a lancé avec le sourire Benn dans un corridor du Dr Pepper Arena, le centre d’entraînement des Stars. Je me sens bien dans cet environnement et j’ai beaucoup de plaisir à jouer pour cette organisation.»

Dans les années 1980 et au début des années 1990, Wayne Gretzky et Mario ­Lemieux collectionnaient les trophées Art-Ross. Gretzky l’a remporté dix fois et Lemieux à six reprises. Jaromir Jagr a également connu ses années de gloire avec quatre conquêtes d’affilée entre 1997-1998 et 2000-2001.