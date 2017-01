La grande invasion québécoise

De son côté, Yanic Truesdale, qu’on peut présentement voir dans Gilmore Girls: A Year in the Life sur Netflix, apparaîtra dans The Catch sur ABC. Produite par Shonda Rhimes, la femme derrière les séries à succès Grey’s Anatomy, Scandal et How To Get Away With Murder, The Catch raconte l’histoire d’une détective privée spécialisée en arnaques financières qui tombe elle-même victime d’un expert fraudeur, son fiancé. Étant donné la nature du feuilleton, un thriller enveloppé de mystère, Yanic Truesdale doit préserver le secret entourant son personnage. Il précise toutefois au Journal qu’il s’agit d’un rôle «aux antipodes de Michel», son personnage de maître d’hôtel snobinard dans Gilmore Girls. On sait aussi qu’il a tourné ses scènes le mois dernier et qu’on devrait le voir à l’écran en mars.