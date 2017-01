La société gourmande

Les restaurants occupant un espace dans les hôtels de Montréal, ou de toute autre grande ville nord-américaine, peuvent réserver de belles ou de mauvaises surprises.

Le restaurant La Société de Montréal, installé au rez-de-chaussée de l’Hôtel Loews Vogue, est une belle réussite, un modèle de société!

Style de restaurant

La Société est un restaurant d’hôtel ayant aussi pignon sur rue à Toronto. L’antenne ­montréalaise a eu des hauts et des bas avec plusieurs chefs ­depuis son ouverture. Celui qui était en poste­­ le soir de ma visite est rassurant­­ par sa maîtrise du concept classique de bistro-brasserie­­ entière­­ment revisité et modernisé. Pourvu qu’il reste...

Décor

Le décor, surtout au bar, est une réussite totale dans le style brasserie parisienne, légèrement baroque. Le grand local est intelligemment aménagé afin que tous les espaces puissent créer des petites zones d’intimité. Photo Ben Pelosse

Ambiance

La musique est bien choisie, rien d’infernal, on peut se parler sans hausser le ton. De l’élégance, du style, de la douceur et surtout de la discrétion, c’est bien agréable. Bref, tout cela est bien charmant, les lieux nous invitent au calme et à la retenue.

Clientèle

Évidemment, on y trouve les clients de l’hôtel, mais aussi des clients ayant leurs petites habitudes et leur espace de prédilection. C’est le genre de restaurant où certaines personnes réservent toujours la même table. S’ajoute à cela une clientèle d’affaires­­, midi et soir.

Le repas

Soupe à l’oignon, vin blanc, pain, fromage. La quête de la meilleure soupe à l’oignon de Montréal est lancée. Nous commençons donc l’année en beauté, car celle-ci est formidable. Bien chaude, le fromage est fondu, les oignons sont parfaitement caramélisés, sans amertume excessive. Un magnifique et savoureux bouillon complète le tout.

Salade verte frisée, bébés épinards, romaine, vinaigrette Xérès, le tout agrémenté de fruits rouges. Comme la soupe à l’oignon, c’est un plat tout simple, et pourtant... L’apparence de simplicité est un signe pour évaluer si le chef, Gilles Tohen, et son équipe comprennent bien les pièges dans lesquels une soupe ou une salade peuvent tomber. Là encore, cette­­ simple salade est parfaite avec les petites feuilles fraîches, tendres et ­croquantes et l’assaisonnement judicieux.

Œuf parfait, mousse de cipolins fumés, sarrasin rôti, oignon confit tombé de champignons. Le plat le plus contemporain de la soirée et franchement le plus abouti aussi. Il y a une belle création dans cette­­ assiette, beaucoup de recherche­­ et de saveurs bien maîtrisées. La présentation est étonnante et les saveurs en bouche se bousculent, mais trouvent leur place adéquatement. C’est vraiment très bon!

Gâteau aux olives et parmesan, légumes croquants et aïoli. Mon invité voulait manger végé, pas toujours facile de trouver un plat végétarien­­ séduisant sur les cartes et les menus des restaurants de Montréal – à moins, bien sûr, d’être dans un restaurant végétarien. Mais ici, le chef fait mouche avec ce gâteau aux olives. Bravo!

Ris de veau poêlé, patates douces fumées, oignons cipolins, jus de veau au café. La présentation de l’assiette, avec sa belle pomme de ris de veau, titille­­ l’œil. En bouche, toutefois, cela est moins séduisant. Le ris de veau est un peu sec, la sauce trop réduite. C’est bien dommage, car on devine l’effort et l’envie­­ de bien faire.

Pour conclure, un savoureux gâteau au chocolat. Puissant, bien fait, une belle­­ texture ­onctueuse de chocolat de bonne qualité.

Le service

Charmant, comme l’accueil. Prévenant, on s’assure que rien ne manque, mais aussi discret. C’est bien!

Carte des vins

Superbe! Une bien belle sélection. Les prix sont de circons­tance pour un tel lieu.

La société Photo Ben Pelosse

★★★ 1/2 Coup de toque Une cuisine d’apparence classique. Le chef sait bien faire les choses et il le prouve. Coup de torchon L’œuf est le parfait exemple de plat que l’on aimerait retrouver­­ un peu plus sur le menu... Oser, il faut oser! Combien ça coûte ? Environ 80 $ par personne.

L’adresse

La Société

1415, rue de la Montagne

Montréal, H3G 1Z3