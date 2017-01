L’année gourmande commence bien

Les Fêtes, finies? Que nenni! Les Fêtes ne font que commencer et cela va durer toute l’année, je vous le promets.

Une fête dans la bouche, une fête qui fait chavirer les papilles, qui brûle les nasaux de parfums magiques et qui embaume la maison de souvenirs gourmands. Voilà de quoi sera fait 2017.

Commençons en force avec des saveurs intenses et distrayantes. Vous ­savez la boîte de crabe congelée depuis l’été ­dernier? C’est le moment de l’utiliser pour se faire croire que nous sommes à la belle saison. C’est à cela que le congélateur sert: préserver pour les dures soirées d’hiver. Alors, cap sur les vacances par la porte de la cuisine.

Pour le dessert, une petite folie: des raviolis à la confiture d’abricot et au chocolat. Rien de plus simple à exécuter et la surprise sera aussi grande pour les papilles que pour les yeux. Après tout, il faut s’amuser dans la cuisine.

Alors à vos casseroles, champions de la cuisine gourmande 2017!

Ananas farci au crabe

Photo courtoisie

Pour un repas pas si cher, car les ananas nous mettent l’été en bouche.

Le crabe peut être remplacé par des crevettes cuites ­hachées.

Portions : 4

: 4 Préparation : 20 min

: 20 min Réfrigération : 30 min

Ingrédients

1 gros ananas, en moitié

2 pommes pelées et en dés

2 pommes de terre­­ cuites, pelées et en dés

450 g (1 lb) de chair de crabe décongelée­­

2 c. à s. de persil finement haché

2 c. à s. de basilic thaï finement haché­­

3 c. à s. de mayonnaise

1 c. à thé de moutarde de Dijon

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à s. de vinaigre à la mangue

¼ c. à thé de muscade moulue

¼ c. à thé de paprika moulu

Méthode

1. À l’aide d’un couteau bien affûté, retirer la chair de l’ananas en prenant soin de ne pas percer la peau. Déposer la chair de l’ananas sur une planche. Retirer le cœur de l’ananas (qui est trop dur) et couper le reste en dés. Déposer les dés d’ananas dans un grand bol. Réserver les 2 moitiés d’ananas.

2. Dans le bol contenant les dés d’ananas, ajouter les pommes, les pommes de terre, le crabe, le persil et le basilic thaï.

3. Dans un autre bol, mélanger la mayonnaise, la moutarde, l’huile d’olive, le vinaigre, la muscade­­ et le paprika. Verser dans l’autre bol et mélanger.

4. Déposer le mélange dans les moitiés ­d’ananas et réfrigérer 30 minutes avant de servir­­. Une moitié d’ananas servira 2 personnes.

Dessert de ravioli abricot chocolat

Photo courtoisie

Un étonnement tant pour les papilles­­ que pour les yeux, les raviolis­­, servis en dessert, ­surprendront vos convives.

Portions : 4

: 4 Préparation : 20 min

: 20 min Réfrigération : 10 min

: 10 min Cuisson : 5 min

Ingrédients

1 boîte d’abricots en moitié, en conserve

24 carrés de pâte à raviolis­­ chinois

125 ml (½ tasse) de confiture d’abricot

4 c. à s. de chocolat au lait râpé

4 c. à s. de biscuits Graham écrasés

Méthode

1. Verser la boîte d’abricots dans un tamis placé au-dessus d’un bol, pour conserver le jus en égouttant les abricots. Déposer les oreillons d’abricots sur du papier absorbant. ­Réserver le sirop.

2. Placer les carrés de pâte sur une planche de travail. Mouiller le tour de la pâte d’un peu d’eau. Badigeonner le ­centre de chaque carré de confiture d’abricot. Couvrir de chocolat râpé.

3. Passer 12 oreillons d’abricots dans les biscuits ­Graham en pressant pour faire adhérer. Déposer un demi-abricot sur chacun des 12 carrés de pâte­­. Couvrir les 12 carrés de pâte d’un autre carré de pâte. Presser légèrement sur le contour pour bien sceller la pâte­­. Réfrigérer 10 minutes.

4. Dans une grande casserole d’eau bouillante, plonger les raviolis 4 minutes.

5. Retirer les raviolis cuits à l’aide d’une écumoire. Les déposer sur une assiette de service. Arroser avec le sirop d’abricot réservé. Servir avec le reste de la confiture d’abricot­­.