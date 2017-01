Le plus vieil épaulard du monde serait mort

Granny, le plus vieil épaulard du monde serait porté disparu, voire décédé, selon ce que rapporte le Telegraph.

L’animal âgé de 105 ans aurait été vu pour la dernière fois le 12 octobre dernier, selon les observations du Dr Balcomb.

«Peut-être qu’elle a été aperçue par d’autres observateurs d’épaulards... Mais l’année se termine et elle est définitivement disparue de la population d’épaulards des environs, et c’est avec le plus grand regret que nous la considérons comme étant décédée», explique le scientifique au Telegraph.

Granny, qui a vu le jour en 1911, soit un an avant le naufrage du Titanic, faisait partie du plus vieux groupe de baleines que les scientifiques avaient eu la chance d’étudier.

Des chercheurs britanniques, qui avaient suivi l’évolution de Granny, avaient même pu observer chez elle des symptômes de ménopause.