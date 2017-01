Les Blue Jackets à un seul gain du record

Les Blue Jackets de Columbus ne sont plus qu'à une victoire d'égaler la marque de tous les temps dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Mardi soir, ils ont remporté une 16e victoire consécutive, par la marque de 3-1 face aux Oilers d’Edmonton.

Le record de 17 gains d’affilée appartient aux Penguins de Pittsburgh, qui ont réussi l’exploit au cours de la saison 1992-1993.

Les Jackets connaissent leurs meilleurs moments de leur histoire. Ils comptent déjà 58 points au classement après 36 parties : c'est à peine 18 de moins que pendant toute la saison dernière!

Deux éléments forts de l’équipe ressortent de cette séquence de 16 victoires de suite : premièrement le gardien de but Sergei Bobrovsky, qui a obtenu le départ dans 14 des 16 victoires de l'équipe durant cette séquence.

Il y a aussi l'efficacité des unités spéciales au cours de cette série victorieuse. En avantage numérique, les Jackets ont une efficacité de 28%, alors qu'en désavantage numérique ils se défendent bien avec un taux frôlant les 80%.

À l’attaque, Cam Atkinson a été le plus prolifique pendant cette heureuse séquence avec 18 points. Si on compare toutefois ça à la séquence record de 17 gains de suite des Penguins en 1993, c’est le jour et la nuit.

Mario Lemieux avait amassé 51 points, dont 27 buts.

Les Blue Jackets vont s'attaquer au record des Penguins, jeudi à Washington, devant les Capitals... et peut-être le battre samedi face aux Rangers de New York, l'ancienne équipe de John Tortorella.