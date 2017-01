Les grenouilles de bénitier

Je voudrais revenir sur cette croisade lancée contre l’humoriste Steve Martin après qu’il eut publié un tweet affirmant que son amie Carrie Fisher était «une superbe créature ».

Comme je l’écrivais hier, tous les petits soldats de la rectitude politique lui sont tombés dessus sous prétexte que son message était sexiste, macho et misogyne.

PAVER LA VOIE À TRUMP

Sur le site du webzine indépendant The Daily Banter, un journaliste de gauche, Chez Pazienza, a écrit un billet virulent sur cette histoire ahurissante.

«Si vous êtes fâchés contre Steve Martin à cause de l’hommage qu’il a rendu à Carrie Fisher, vous êtes de fieffés imbéciles («fucking idiots»), a-t-il écrit.

«C’était un souvenir inoffensif et touchant d’un homme à propos d’une de ses amies, c’est tout. Si vous croyez que Steve Martin est sexiste parce qu’il a dit que Carrie Fisher était une belle femme, get a life ! Ne participez plus au discours public, parce que vous ne méritez pas d’être pris au sérieux.

«Il est grand temps que les gens de gauche qui ont une tête sur les épaules se lèvent et condamnent ce genre de réprimandes frivoles et incessantes provenant de ces gardiens de la morale autoproclamés.

«Le 20 janvier prochain (date de l’arrivée au pouvoir de Trump), nous verrons de nos propres yeux où ce genre d’absurdités nous a menés...»

LES FOSSOYEURS DE LA GAUCHE

Pour Pazienza, et pour beaucoup de personnes, c’est à cause de ce genre de niaiseries qu’un gars comme Donald Trump (qui n’avait aucune expérience en gestion des affaires publiques et qui n’aurait jamais dû pouvoir entrer à la Maison-Blanche) a pu être élu.

On dit souvent, et avec raison, que le Parti républicain a été pris en otage par sa frange la plus radicale, les «born again Christians» qui voient des communistes partout.

Mais que dire de la mainmise des soldats de la rectitude politique sur la gauche?

Ces petits curés (qui sont aussi crinqués et aussi débiles que les combattants du Bon Dieu du clan d’en face) ont détourné la gauche de sa mission première, soit défendre LES TRAVAILLEURS.

Sous leur férule, la gauche est maintenant devenue un mouvement à la solde des minorités, des victimes et des groupes de pression de tous genres.

Quand c’est rendu qu’un homme doit s’excuser d’avoir écrit qu’une fille était jolie, c’est que rien ne va plus!

LA VICTOIRE DE ROBESPIERRE

En fait, les puritains de droite et de gauche se ressemblent.

Ils voient le péché partout.

Les premiers capotent quand deux hommes ou deux femmes veulent se marier et adopter des enfants. Et les seconds capotent quand un homme blanc hétérosexuel ose se retourner dans la rue pour reluquer les jambes d’une fille.

Le même genre de curé constipé. Avec un gros manche à balai dans le postérieur.

Deux figures légendaires ont marqué la Révolution française.

Robespierre, un intellectuel sec et austère qui n’avait aucun sens de l’humour, ne buvait pas d’alcool et n’avait probablement jamais baisé.

Et Danton, un personnage rabelaisien qui embrassait la vie à deux mains.