Les quantités de denrées acheminées multipliées par quinze en décembre

Près de cinq tonnes de denrées alimentaires ont été acheminées de Moisson Saguenay vers la Saint-Vincent de Paul régionale en décembre dernier, soit quinze fois plus qu’en 2015.

«On a trop de demandes, mais ça va aussi selon ce qu’on a dans l’entrepôt. [En 2016], on a eu 701 000 kilos de denrées. C’est 200 000 de plus que l’année précédente», explique la directrice de Moisson Saguenay, Carole Simard.

En comparaison, les quantités envoyées vers la Saint-Vincent de Paul lors des autres mois de l’année n’ont que très légèrement varié entre 2015 et 2016. Celle qui est chargée de gérer les stocks à l’entrepôt de Chicoutimi de Moisson Saguenay depuis trois ans note également une augmentation des dons, mais surtout de la demande.

«La Saint-Vincent, avant, il y avait un quota par année, mais là on ne le respecte plus parce qu’on dirait non 80 % du temps. Tout le monde a besoin, ça grandit tout le temps», mentionne Suzie Boucher.