Marilou prend une décision difficile pour 2017

Très active sur les diverses plateformes numériques, Marilou a annoncé sur Facebook qu’elle sera moins présente en 2017 sur les réseaux sociaux.

Afin de mettre toutes les chances de son côté pour respecter sa décision, la femme d’affaires derrière le blogue culinaire Trois fois par jour a décidé de quitter de manière permanente Twitter et Snapchat.

Marilou a l’intention de limiter son nombre de publications en «coupant dans le gras (lawlz) et en me limitant à ce que je trouve pertinent et inspirant seulement». Elle partagera désormais son contenu uniquement sur Facebook et Instagram.

Inquiets par la décision de Marilou? Rassurez-vous : «Au fond, je serai, en quelque sorte, beaucoup plus "présente"», annonce-t-elle avant de souhaiter à tout le monde de «revisiter leurs intentions en ce début d'année».