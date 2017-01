Médecin spécialiste fraudé pour 250 000$

Un soi-disant entrepreneur de Québec a été cité à procès pour fraude et vol de 250 000 $ à l’encontre d’un médecin spécialiste en burnout dont il a abusé de la «naïveté» et de la «vulnérabilité».

C’est en août 2012, à la boutique Kaporal de Place Sainte-Foy, que le médecin a croisé la route de Pascal-Isaac Fournier pour une première fois.

Fournier y travaillait alors comme vendeur et gestionnaire et disait chercher des investisseurs pour ouvrir des boutiques Kaporal au Canada ainsi qu’aux États-Unis. «Il était également à la tête de la société d’investissements Shavana et il avait plusieurs projets en tête», a fait savoir la présumée victime dans le cadre de son témoignage.

« Opportunité » d’investissement

Atteint du syndrome d’épuisement professionnel, le spécialiste a donc vu là une «opportunité» d’investissement pour prendre sa retraite plus rapidement.

En octobre de la même année, le médecin a versé la somme de 250 000 $ à Fournier qui, en échange, octroyait 25 % des actions de la compagnie Shavana. Toutefois, aucun papier n’a été donné au médecin.

En mars 2013, après plusieurs tentatives pour joindre Fournier, sans succès, le médecin a commencé à comprendre qu’il s’était peut-être fait flouer.

Dans le cadre de sa preuve, la poursuivante, Me Nathalie Chouinard, a démontré que les 250 000 $ récoltés par Fournier se sont envolés en un peu plus d’une année, soit dans les «restaurants, chez Costco, chez le dentiste, à la pharmacie, à l’épicerie, chez le coiffeur, etc.», tant et si bien que le 21 novembre 2013, il ne restait de la somme que le modique montant de vingt-neuf cents.

Au surplus, Fournier aurait transféré 116 000 $ dans un compte appartenant à son fils Jonathan, mais là aussi, l’argent s’est envolé en futilités.

« Naïveté et vulnérabilité »

Si l’avocat de Fournier, Me Mathieu Camirand, a tenté de faire valoir au juge Michel L. Auger qu’il ne s’agissait pas là de vol puisque «lorsqu’on achète quelque chose, le vendeur qui récolte l’argent peut bien faire ce qu’il veut de la somme recueillie», le juge ne l’a pas entendu ainsi.

«Il est clair que le prévenu a profité de la naïveté et de la vulnérabilité de la victime et qu’il a détourné, pour son propre usage, la somme versée. Pour cette raison, il est cité à procès», a conclu le magistrat promptement.