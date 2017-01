Nissan introduirait un nouveau modèle au Canada

Il va sans dire que depuis quelques années, la mode est aux multisegments dans l’industrie de l’automobile.

De nombreux constructeurs ont lancé de nouveaux produits afin de répondre à cette demande, tel que Mercedes-Benz avec le GLA.

D’autres fabricants ont tout simplement importé d’outremer des véhicules déjà existant, comme Ford l’a fait récemment avec l’EcoSport, un multisegment compact qui connaît un immense succès en Europe.

Il semblerait maintenant que ce soit au tour de Nissan d’en faire de même et d’introduire au marché nord-américain le Qashqai, un autre multisegment compact qui s’introduirait entre le Juke et le Rogue en terme de dimension et de prix.

Pour le moment, tout est spéculatif, mais si l’on se fit à ce qu’avance le site The Truth About Cars, il semblerait que le constructeur nippon serait sur le point de présenter le Qashqai dans le cadre su Salon de l’auto de Détroit.

Plusieurs questions subsistent en ce qui concerne cette nouvelle offre.

Tout d’abord, est-ce que le VUS gardera le même nom ? L’appellation « Qashqai » est assez particulière, du moins, pour le Canada et les États-Unis. Il ne serait pas surprenant que celle-ci change pour des raisons marketing.

Pour ce qui est de la motorisation, plusieurs options sont présentement offertes avec les éditions européennes, dont certaines sont au diésel.

Il serait toutefois plus probable que l’édition nord-américaine soit pourvue d’un moteur à essence, tel que le quatre cylindres de 1,6 L retrouvé dans le Juke.

Chose certaine, ce segment n’est pas sur le point de s’éteindre puisqu’il semblerait que Mitsubishi présentera un modèle concurrent au Qashqai dans le cadre du Salon de l’auto de Genève.

Celui-ci serait toutefois exclusivement destiné aux marchés de l’Europe et de l’Asie, du moins, pour l’instant.