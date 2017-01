Pas prêts pour les robots

En prenant connaissance des commentaires de la ministre Dominique Anglade relativement au dossier publié par le Journal sur les nouvelles technologies et plus particulièrement la robotisation, il apparaît clairement que notre gouvernement n’est pas prêt pour la 4e révolution industrielle et les syndicats ne sont guère mieux pourvus. La ministre souhaite éviter la précipitation, mais elle est si mal préparée qu’elle y sera condamnée.

Le dossier présenté par Jean-Nicholas Blanchet illustre à merveille le concept développé par l’économiste français Nicolas Bouzou, à savoir la destruction créatrice parallèlement à une croissance qui devient exponentielle. Selon l’économiste, la croissance est l’affaire des entrepreneurs et les nouvelles technologies l’accélèrent. L’élimination de centaines de milliers d’emplois est prévisible et incontournable dans un avenir de plus en plus proche.

La ministre y va des généralités habituelles sur la transformation des secteurs et veut éviter les effets pervers de la révolution en conservant le leadership au niveau de la recherche. Elle ne semble pas comprendre que c’est précisément la recherche et le progrès qui s’avèrent le destructeur d’emploi, malgré des secteurs qui se transforment. La robotisation et l’intelligence artificielle réduiront de plus en plus les besoins de main d’œuvre et permettront de produire encore plus de biens.

Elle avance qu’il faudra transformer notre fiscalité, elle est toutefois déjà en retard considérant les milliers d’emplois disparus dans le secteur manufacturier. Ces ouvriers, payeurs d’impôts, ont été remplacés par des machines qui n’en paient pas, appauvrissant du coup l’État et grossissant les profits des entreprises. Ce n’est pas d’hier que nos gouvernements néolibéraux ont renoncé à leur devoir d’arbitrage des intérêts entre les travailleurs et les entrepreneurs et, du même souffle, laissent aller l’économie en prétendant qu’elle s’autorégulera.

Le progrès et la croissance sont inéluctables et les entrepreneurs jouent efficacement leur rôle. Ces derniers ne se soucient cependant que de leur marge bénéficiaire et de leur enrichissement. Ce n’est pas illégitime et il incombe à l’État d’assurer la protection des personnes par des politiques publiques qui favoriseront un juste équilibre dans le partage de la richesse créée par la croissance. Pour cela, les syndicats ont un rôle capital à jouer, car ils ont nommément été constitués pour assurer la défense et la promotion des intérêts des travailleurs.

L’institutionnalisation graduelle des syndicats leur a peut être fait perdre cette notion de protection des personnes. La tendance à protéger les emplois qui deviennent obsolètes, découle probablement d’un souci de maintenir des cotisants pour faire rouler le quasi « business » que sont devenus les syndicats. Le corporatisme et l’affairisme, qui nourrissent la concurrence syndicale, s’avèreront aussi destructeurs que la croissance désordonnée en cantonnant les organisations dans le chacun pour soi au lieu d’être un interlocuteur social crédible dans un univers en profonde mutation. L’heure serait plus à la fusion des organisations plutôt que de se perdre dans de stériles luttes de maraudage intersyndicales.

Pour finir sur une note un peu plus optimiste, je citerai l’historien étatsunien David Landes : « Il vaut mieux espérer des lendemains qui chantent plutôt que de regretter des paradis perdus. »