Propriétaire d’entreprise inculpé de 111 chefs d’accusation

Le propriétaire de l’entreprise Solution Informatique Imagine a officiellement été inculpé, mercredi, de 111 chefs d’accusation de fraude de plus de 5000 $ et de fabrication et utilisation de faux documents.

En novembre dernier, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale avait procédé, avec le soutien de la Sûreté du Québec, à l’arrestation de Guy Chandonnet, 55 ans, puisqu’il le soupçonnait d’avoir établi un «stratagème frauduleux qui avait pour objectif d’obtenir indûment des subventions accordées par le Ministère dans le cadre d’une mesure d’aide à l’emploi».

Après avoir été rencontré par les enquêteurs, Chandonnet avait été libéré sous promesse de comparaître le 4 janvier.

Factures gonflées

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, l’entreprise Solution Informatique Imagine, «un organisme formateur de la région de la Capitale-Nationale», aurait incité des entreprises à «augmenter indûment le montant de la facture», et ce, sur une période de trois ans, entre les années 2012 et 2015.

Une fois le taux horaire du formateur augmenté et le nombre d’heures de formation sur les soumissions gonflées, les factures étaient refilées au Ministère.

Habituellement, l’organisme gouvernemental défraie 50 % de la facture pour inciter les entreprises à offrir de la formation à ses employés.

Or, avec ce système, c’est la facture complète qui était envoyée au gouvernement, sans que les entreprises ne déboursent d’argent.

Le dossier de Guy Chandonnet reviendra devant le tribunal le 8 février prochain.