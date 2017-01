Quand la secte prend le pas sur la raison de l’homme

Vous avez certainement entendu parler de cette jeune maman qui s’est laissée mourir au bout de son sang en mettant son enfant au monde l’automne dernier. Ce qui me désole dans l’histoire en plus du décès de cette jeune fille, c’est que plusieurs personnes vont se priver de croire en Dieu à cause de ces aberrations imposées par une secte.

Aucune instruction du genre n’émane de la bible. Comment peut-on déformer la parole de Dieu alors qu’on ne doit ni ajouter ni retrancher, ni interpréter comme on veut la parole divine? Ce Dieu qui a fait tant de guérisons et qui a même ressuscité des gens, ne souhaiterait-il pas que chaque humain ait une deuxième chance?

Moi-même chrétienne, je pense que personne ne devrait adhérer à un mouvement qui le prive de juger par lui-même ce qui est bien ou mal pour elle. Car tous les êtres humains peuvent se tromper, sauf Dieu. Personne ne devrait perdre son autonomie. Dieu veut notre bonheur, pas notre perte. Il a créé l’être humain intelligent. Grâce à cette intelligence, on peut lorsqu’on en a besoin, avoir recours à un médecin qui va nous aider à trouver le meilleur traitement pour nous donner une deuxième chance, tout comme il a fait en opérant ses miracles!

On est tous confrontés un jour à de difficiles questions existentielles : « D’où je viens? Où je vais? Pourquoi j’existe? » Et la bible y répond très bien dans la mesure où on se fait guider par des personnes dignes de confiance, pour la lire et l’expliquer. Il ne faut surtout pas aller vers une secte pour ça.

Ma dernière réflexion face à cet évènement tragique c’est : « De quel droit des gens peuvent-ils monter la garde devant quelqu’un d’aussi vulnérable que cette personne pour la forcer à agir comme elle l’a fait? C’est une aberration que l’hôpital ait laissé faire ça! Comme le disait sa tante, cette petite femme est victime du système!

Une chrétienne en Jésus

Désolée, je ne partage pas votre opinion. Le système n’a rien à voir dans la décision de cette jeune femme. Les Témoins de Jéhovah l’ont endoctrinée et le résultat fut à l’avenant. Cette secte interprète peut-être mal les paroles de l’évangile, mais elle porte la responsabilité des conséquences des décisions que son interprétation impose à ses adeptes.

Comme vous je pense que personne ne devrait adhérer à un mouvement qui le prive de sa liberté de jugement. Mais quand ça arrive, comme c’est le cas de milliers de croyants qui adhèrent à des sectes, personne ne peut décider en leur lieu et place, car personne ne peut les priver de leur libre arbitre. Quoi qu’en dise sa tante, les médecins ont obtempéré aux désirs de sa nièce pour respecter justement son libre arbitre.