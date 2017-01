Quand les Sea Dogs montrent les crocs

ROUYN-NORANDA | Ce fut d’abord le gardien Callum Booth, des Remparts de Québec, puis le défenseur Simon Bourque, de l’Océanic de Rimouski.

Mardi, les Sea Dogs de Saint John ont ajouté la dernière pièce maitresse à leur casse-tête en obtenant les services de l’attaquant Julien Gauthier, des Foreurs de Val-d’Or.

Même si les meilleurs joueurs ne forment pas automatiquement la meilleure équipe, l’entraineur en chef des Dogs Danny Flynn dirigera bientôt le club le plus redoutable de la LHJMQ.

Cette transaction avec les Foreurs incitera-t-elle les autres prétendants à la coupe du Président à lancer la serviette? La réponse à cette interrogation sera connue le 6 janvier à midi!

«Des organisations ont encore quelques joueurs dominants à bouger, a rappelé l’entraineur et directeur général des Remparts, Philippe Boucher, qui a louangé le travail de ses homologues de Saint John.

«À l’exception d’Olivier Mathieu (1er choix des Sea Dogs en juin 2016 dont les droits ont été cédés aux Remparts), les Sea Dogs ont réalisé ces transactions sans toucher à leur noyau de jeunes joueurs formé par les (Cédric) Paré, (Alex) D’Orio, (Isiah) Campbell (actif chez les Lions du LSL et (Joe) Veleno.»

Photo d'archives Daniel Mallard

BEAUCOUP DE CHOIX

La protection du noyau des Dogs fut rendue possible par le transfert du défenseur de 18 ans Luke Green au Phoenix de Sherbrooke. Green, première sélection de la séance de repêchage de 2014, a été cédé aux Estriens pour un choix de première ronde en 2018 et deuxième ronde en 2018 et 2020.

Le 1er choix de 2018 a été rapidement redirigé vers Rimouski (Bourque) et Saint John a également sacrifié ses sélections de 1er tour en 2017, 2019 et 2020. Un jour ou l’autre, la bande élastique finira par péter!

DES HUSKIES PRUDENTS

Dans le coup pour tenter d’arracher Gauthier (et le défenseur Olivier Galipeau) à ses rivaux de la 117, le patron des opérations hockey des Huskies Gilles Bouchard a estimé le prix à payer trop élevé.

Pour Gauthier, les Sea Dogs ont cédé leur choix de 1er tour en 2019, deux choix de 2e tour en 2018, un 3e choix en 2017 et l’attaquant Nathan Cyr-Trottier (16 ans), des Estacades de Trois-Rivières (midget AAA).

«Gauthier nous intéressait, mais donner un choix de 1ere ronde en 2019, ça commence à être loin! Cela dit, cette transaction ne change rien pour nous. On ne peut contrôler ce que font les autres équipes. Je reste toujours confiant d’améliorer notre club. Il reste encore du temps», a émis Gilles Bouchard.

Photo Mario Morissette

ÉVÉNEMENTS PONCTUELS

L’an dernier, l’homme de hockey originaire de Normandin avait sacrifié quelques pages de l’avenir de la Meute pour les services du défenseur de 20 ans Nikolas Brouillard (Québec) et de l’attaquant suisse Timo Meier (Halifax).

«Même si nous sommes parfois prêts à céder de jeunes espoirs, comme ce fut le cas l’an dernier avec Louis-Filip Côté (à Québec) et plus récemment Evan Mackinnon (à Sherbrooke), les succès d’une équipe passent par le repêchage. Même des sélections de 4e ronde peuvent t’offrir quatre saisons de bon hockey. Ce sont ces choix plus tardifs qui jettent les bases d’une bonne équipe. »

2019 DANS LA MIRE

En 2009-10, alors qu’il occupait les fonctions d’entraineur en chef et de directeur général des Wildcats de Moncton, Danny Flynn avait démontré le même niveau d’hyperactivité durant la période de transactions des Fêtes.

Flynn avait transigé avec les Remparts pour obtenir les droits sur Kelsey Tessier, avec les Sags pour Nicolas Deschamps et le Drakkar pour Gabriel Bourque.

Ces trois attaquants de 19 ans et capitaines de leur formation respective avaient permis aux Cats de participer au tournoi de la Coupe Memorial.

Les Sea Dogs ont justement déposé leur candidature pour accueillir la finale de la LCH en mai 2019.

«Ce sera un tour de force de gagner cette année et dans deux ans», estime Philippe Boucher, l’architecte du club hôte du tournoi en 2015.

«Les règles interdisant l’échange des choix européens, les choix compensatoires (pour les récalcitrants) et l’absence d’Américains au sein de notre ligue ont fermé des portes. Que tu sois à Saint John, Moncton ou Québec, la situation n’est pas différente. Pour rebâtir, tu dois miser sur la séance de repêchage.»

EN DEUX LIGNES

Les Huskies ont donné la permission au Letton Martins Dzierkals de visiter parents et amis à Riga. Il reviendra en Abitibi à la mi-janvier. «Philippe Myers aura droit au même congé à son retour d’Équipe Canada Junior et il séjournera pendant quelques jours à Dieppe (N.-B). L’autre Huskie actif au CMJ2017, le défenseur Jérémy Lauzon, devrait mettre le cap sur Rouyn-Noranda dès la fin du championnat. Sinon, il devrait passer une semaine dans son Val-d’Or natal!

Les attaquants Sean O’Brien, Olivier Mathieu, Igor Larionov et le défenseur Darien Kielb n’enfileront pas l’uniforme des Remparts, mercredi soir.

Chez les Huskies, tous les joueurs en santé et les joueurs affilés Jean-Christophe Gagné (Flames de Gatineau, LHJQ) et Cédric Chouinard, des Nordiques de Lionel-Groulx, de la Ligue collégiale du Québec, affronteront les Québécois.

À propos de la LHCQ, une équipe du collège de l’Abitibi-Témiscamingue lancera ses opérations à Rouyn-Noranda à compter de la saison 2018-19.