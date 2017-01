Saguenay satisfaite de son plan de déneigement

SAGUENAY – La Ville de Saguenay estime que son plan de déneigement a bien fonctionné, avec la vingtaine de centimètres de neige qui sont tombés depuis mardi.

À la Ville de Saguenay, 180 employés sont affectés au déneigement lors d'une pareille bordée.

«Les employés de jour font quatre heures de plus pour continuer jusqu'à 20 h. Ceux de nuit rentrent quatre heures plus tôt. On roule sur 24 heures, présentement», a expliqué le président de la Commission des travaux publics de Saguenay, Michel Tremblay.

La Ville est satisfaite de son efficacité, mais TVA Nouvelles a pu constater que ce n'est pas l'opinion de tout le monde.

Depuis mardi, 32 citoyens ont signalé à Saguenay que leur rue n'était pas déneigée, sans faire de plainte, toutefois.

«On est supposé marcher avec 2,5 centimètres à l'heure, normalement, a dit Michel Tremblay. On a l'équipement pour ça. Sauf que quand il en tombe une bonne comme ça, il faut donner une chance au coureur, aussi. On ne peut pas faire mieux que ça.»

Une vingtaine de centimètres amène une grosse facture à Saguenay: environ 1 million $

«Ce n'est pas seulement une tempête d'une journée, a-t-il souligné. Ça va prendre une semaine pour tout ramasser. C'est toujours aux alentours d'un million de dollars.»