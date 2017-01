Sylvester Stallone engage Adam Driver

Sylvester Stallone a fait appel à Adam Driver pour son adaptation du livre Tough as they Come. D’après Deadline, le comédien ne fera pas que réaliser le film, mais jouera aussi dans l’adaptation de l’autobiographie du sergent Travis Mills: un rôle qui s’annonce éprouvant...

Porté par William Morris Endeavor Entertainment, le projet pourrait finir chez Fox, qui serait en train d’acquérir les droits d’exploitation du livre. Sorti en 2015, celui-ci retrace l’expérience de Travis Mills, le seul des cinq soldats à avoir survécu à une quadruple amputation survenue après une attaque en Afghanistan, et sa relation avec son beau-père, Craig Buck, qui l’a recueilli à son retour aux États-Unis. Adam Driver incarnera Travis Mills alors que Sylvester Stallone tiendra le rôle de son beau-père.